USR mai așteaptă până să-și pună om la Avocatul Poporului

177902 – 10032026 – Parlamentul trebuia să voteze marți noul Avocat al Poporului, noi membrii în Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și o persoană care să îl înlocuiască pe Mihai Busuioc (devenit judecător CCR) la Curtea de Conturi. PSD însă a cerut luni seară, pe ultima sută de metri, amânarea acestor numiri.

Într-o ședință online a Birourilor Permanente Reunite (BPR) al Parlamentului, organizată la solicitarea PSD, propunerea social-democraților a trecut.

„Semnatarii prezentei vă solicită convocarea Ședinței Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, în format exclusiv online, în data de 9 martie 2026, ora 20.00, cu următoarea ordine de zi: 1. Amânarea procedurilor parlamentare (audierile în comisiile de specialitate și plenul comun) pentru numirea în funcții la unele instituții și autorități publice, prevăzute pentru data de 10 martie 2026”, scria în documentul de convocare a ședinței online, consultat de HotNews, care avea acest unic punct.

Solicitarea PSD a fost votată de AUR și minoritățile naționale, PNL și USR au votat împotrivă, iar UDMR s-a abținut, conform HotNews.

Mișcarea PSD vine și în contextul în care președintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat explicit, de mai multe ori, că social-democrații nu agreează propunerea Roxanei Rizoiu, înaintată de USR pentru funcția de Avocat al Poporului decât dacă aceasta ar renunța la ”pensia specială” de 18.000 de lei lunar pe care o primește.

Chiar dacă mandatul Renatei Weber în fruntea instutuției Avocatul Poporului a expirat în 2024, aceasta își exercită funcția până la numirea unui înlocuitor.