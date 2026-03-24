USR se ține tare

178036 – 24032026 – Comitetul Politic al USR a decis luni seara că partidul nu părăsește guvernarea și că își asumă responsabilitatea în Executivul condus de Ilie Bolojan, ”pe baza protocolului agreat cu ceilalți parteneri de coaliție, în formula agreată inițial”.

În plus, USR susține că dacă PSD se aliază cu ”extremiștii” pentru căderea Guvernului, atunci USR nu va mai susține o refacere a unei majorități alături de PSD.

Formațiunea condusă de Dominic Fritz consideră că PSD creează o criză artificială prin comportamentul său din ultimele luni și că electoratul nu așteaptă crize politice.

În aceeași ședință, USR a decis să susțină măsurile propuse de Ministerul Energiei pentru temperarea creșterii prețurilor carburanților, însă consideră că măsurile următoare trebuie să se concentreze pe investiții în resurse regenerabile care ne pot asigura o mai mare independență energetică și ne fac mai puțin vulnerabili la crize.

Deși acum acuză PSD că se aliază cu ”extremiștii” și exclude o colaborare cu social-democrații în cazul în care Guvernul Bolojan va fi dat jos prin moțiune de cenzură, USR uită că în 2021 a dat jos Guvernul Cîțu, din care făcea parte, susținând alături de AUR și PSD o moțiune de cenzură.

USR are în Parlament o pondere de 12%.

După cum se știe, PSD a anunțat, după ședința Biroului Permanent Național de luni dimineață că până în data de 20 aprilie va face o evaluare a Cabinetului Bolojan și că președinții de Consilii Județene, primarii, consilierii județeni și consilierii locali – aproximativ 5.000 la număr – vor decide dacă vor rămne sau nu la guvernare. În ultima vreme PSD a dat mesaje că nu își mai direște un guvern condus de Ilie Bolojan și din care să facă parte USR.