Val de firme dizolvate în ianuarie 2026

177888 – 09032026 – Datele publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului arată astfel o creștere semnificativă a numărului de firme care își încetează activitatea încă din prima lună a anului 2026: dizolvările de firme au crescut cu 47% în ianuarie 2026.

În ianuarie 2026 au fost dizolvate 5.403 firme, cu 47,22% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025, când au fost înregistrate 3.670 de dizolvări.

București și marile județe, în topul firmelor dizolvate

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, unde 998 de firme au fost închise, cu 50,3% mai mult față de ianuarie 2025.

Creșteri semnificative s-au înregistrat și în mai multe județe

Constanța – 291 firme dizolvate (+75,3%)

Cluj – 273 firme (+52,51%)

Timiș – 248 firme (+65,33%)

Ilfov – 235 firme (+55,63%)

Dolj – 206 firme (+82,3%)

Brașov – 200 firme (+56,25%)

La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme au fost consemnate în județele:

Mehedinți – 18 firme (-43,75% față de ianuarie 2025)

Ialomița – 20 firme

Călărași – 25 firme (+19,05%)

Giurgiu – 30 firme (+11,11%)

Covasna – 33 firme (+106,25%)

Teleorman – 40 firme (+11,11%)

Cele mai mari creșteri procentuale ale dizolvărilor au fost înregistrate în județele Galați (+138,81%), Mureș (+131,71%), Covasna (+106,25%) și Gorj (+105,66%).

Scăderi ale numărului de firme dizolvate au fost raportate doar în Mehedinți (-43,75%) și Satu Mare (-15,25%).

Comerțul, domeniul cu cele mai multe firme închise

Datele ONRC arată că sectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, precum și repararea autovehiculelor și motocicletelor, rămâne domeniul cu cele mai multe firme dizolvate.

În ianuarie 2026 au fost raportate 1.021 de dizolvări la nivel național în acest sector, în creștere cu 6,8% față de aceeași lună din 2025.

Un număr ridicat de firme dizolvate s-a înregistrat și în alte domenii economice importante:

Activități profesionale, științifice și tehnice – 397 firme (+17,11%)

Construcții – 393 firme (+2,34%)

Industria prelucrătoare – 369 firme (+17,89%).