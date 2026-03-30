Vânătorii de munte se antrenează pentru lupta în mediul urban

178090 – 30032026 – Militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” se instruiesc în cadrul taberei MOUT (Military Operations in Urban Terrain), care se desfășoară în poligonul Cincu. Exercițiile au scopul de a îmbunătăți deprinderilor de luptă în mediul urban, creșterea capacității de reacție în scenarii complexe și consolidarea cooperării între diferite structuri militare.

Alături de militarii români, la exerciții iau parte și parteneri din Franța și Belgia, contribuind la întărirea interoperabilității și la schimbul de experiență în cadrul acțiunilor multinaționale.