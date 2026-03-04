Vestul României, promovat din plin la Berlin

177845 – 04032026 – România este promovată, în perioada 3–5 martie a.c., la Bursa Internațională de Turism (ITB Berlin), cel mai important târg internațional dedicat industriei turismului. Participarea din acest an are ca obiectiv consolidarea prezenței României pe piața germană – principala sursă de turiști străini pentru țara noastră – și este orientată către întâlniri de lucru, cooperare B2B și încheierea de parteneriate comerciale.

Standul României, organizat de Ministerul Economiei (MEDAT), reunește 30 de co-expozanți – agenții de turism, hotelieri, asociații de profil, organizații de management al destinației și autorități locale.

În premieră, în standul României este prezentă Via Transilvanica – „Drumul care unește”. Proiectul este promovat la ITB Berlin ca exemplu de turism activ și sustenabil, fiind evidențiat potențialul țării noastre pentru drumeții, ciclism și experiențe în natură – segmente pentru care piața germană manifestă un interes constant.

Pe durata târgului, în stand sunt difuzate spoturi realizate de jurnalistul britanic Charlie Ottley, care pun în valoare patrimoniul cultural și natural al României. Vizitatorii au acces la broșuri și hărți turistice în format fizic și digital, în limbile engleză și germană, inclusiv la materiale dezvoltate prin proiectul „România Atractivă”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Pentru a extinde demersul de promovare dincolo de spațiul expozițional, pe 4 martie a.c., la sediul Ambasadei României în Germania este programat un eveniment dedicat destinațiilor românești, cu prezentări susținute de co-expozanții din standul național.

Pe 5 martie, România participă și la cea de-a XI-a ediție a Donausalon – Salonul Dunării, organizat de reprezentanța landului Baden-Württemberg la Berlin, în cooperare cu Ambasada Bulgariei, țară care a preluat președinția SUERD – Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării pentru anul 2026.

Componenta gastronomică, parte integrată a ofertei turistice, completează prezența României la ITB Berlin și în cadrul celor două evenimente conexe.