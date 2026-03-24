Vine marfă mai ieftină din America de Sud?

178031 – 24032026 – Uniunea Europeană a notificat țările Mercosur instrumentul de aplicare provizorie a Acordului comercial interimar UE-Mercosur.

Prin trimiterea „notei verbale” către Paraguay, depozitarul legal al tratatelor Mercosur, Comisia Europeană a îndeplinit ultima etapă procedurală necesară pentru aplicarea cu titlu provizoriu, în conformitate cu decizia Consiliului din 9 ianuarie.

Astfel, acordul comercial interimar se va aplica cu titlu provizoriu de la 1 mai între UE și toate țările Mercosur care și-au finalizat procedurile de ratificare și au notificat UE înainte de sfârșitul lunii martie – Argentina, Brazilia și Uruguay. Paraguay a ratificat recent acordul și se preconizează că își va trimite notificarea în curând.

Aplicarea cu titlu provizoriu asigură eliminarea tarifelor pentru anumite produse încă din prima zi, creând norme previzibile pentru comerț și pentru investiții. Astfel, întreprinderile, consumatorii și fermierii din UE pot începe să beneficieze imediat de avantajele acordului.

Acordul se aplică provizoriu pentru că este atacat la CJUE, iar o devizie juridică este așteptată în aproximativ 2 ani.

Pentru România acest acord ar trebui să aducă produse mai ieftine.