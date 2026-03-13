Voluntari din Republica Moldova şi România vor planta simultan copaci pe ambele maluri ale Prutului

177944– 13032026 – Pentru prima dată în istorie, cetăţenii Republicii Moldova şi ai României vor participa la o acţiune comună de împădurire desfăşurată simultan pe ambele maluri ale Prutului în data de 14 martie 2026.

Acest eveniment marchează o premieră în cooperarea transfrontalieră în domeniul protecţiei mediului.

Anunţul a fost făcut în cadrul lansării campaniei naţionale de împădurire “Primăvara 2026”, organizată la Sculeni, raionul Ungheni.

Locul ales pentru acţiune – Sculeni, pe malul Prutului – nu este întâmplător. În timp ce în zonă sunt în curs lucrări la infrastructura rutieră care va conecta cele două state, iniţiativa de plantare comună a fost descrisă drept un “pod viu”, construit din arbori, cu rădăcini şi coroane, menit să unească nu doar teritorii, ci şi comunităţi.

Plantările simultane vor transmite un mesaj clar de unitate şi responsabilitate comună faţă de natură, subliniind faptul că mediul nu cunoaşte hotare administrative, transmite MOLDPRES.

Evenimentul din 14 martie este organizat în parteneriat cu autorităţile de mediu din România. Ministrul Mediului din Republica Moldova, Gheorghe Hajder, a mulţumit public omologului său român, Diana Buzoianu, pentru implicarea în această iniţiativă comună, considerată un gest de solidaritate fără precedent.

Plantările vor avea loc în mai multe locaţii din apropierea Prutului, atât în Republica Moldova, cât şi în România, cu participarea autorităţilor locale, silvicultorilor, voluntarilor, societăţii civile şi instituţiilor publice.

Această acţiune transfrontalieră se înscrie în cadrul Programului naţional de extindere şi reabilitare a pădurilor din Republica Moldova, care prevede împădurirea a 140.000 de hectare în următorii ani. Autorităţile subliniază că Republica Moldova are în prezent o rată de împădurire de aproximativ 11%, mult sub media Uniunii Europene, care depăşeşte 35%.