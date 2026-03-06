Zboruri de evacuare și de repatriere asistată pentru cetățenii români aflați în Orientul Mijlociu

177876 – 06032026 – Ministerul Afacerilor Externe precizează că un zbor de evacuare organizat de România prin intermediul Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM) are loc vineri, 6 martie 2026.

Aeronava a decolat de la Muscat (Sultanatul Oman), cu destinația București, având la bord 127 de cetățeni români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu. Este vorba despre cetățeni aflați în atenția consulatului României din Dubai și a celui din Oman, aparținând categoriilor prioritare pentru evacuare.

Cei 127 de cetățeni români au fost contactați de echipele consulare pentru a fi incluși pe lista de zbor. Dintre aceștia, 95 sunt minori. Grupurile de școlari avute în evidență (din jud. Neamț, Suceava, Vrancea) au fost preluate cu acest zbor de evacuare.

La bordul aeronavei se află și 39 de cetățeni europeni.

MAE precizează că numărul de locuri alocate cetățenilor români în acest zbor a fost complet ocupat.

În baza Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, pentru cetățenii UE din alte state decât România a fost alocată 30% din capacitatea totală a aeronavei.

Totodată, la data de 5 martie 2026, în cadrul unei acțiuni de repatriere asistată, un grup de 16 cetățeni români din Regatul Hașemit al Iordaniei a ajuns în România prin intermediul unui zbor organizat de autoritățile din Republica Cehă, în baza Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Din evidențele MAE, peste 1.000 de cetățeni români au revenit până la acest moment cu zboruri de repatriere asistată, zboruri de evacuare în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă și zboruri comerciale.

Celula de Criză și echipele consulare ale MAE din regiune continuă eforturile pentru repatrieri și evacuări și au în atenție categoriile prioritare: copii, persoane cu urgențe medicale, femei însărcinate și familii cu copii mici.

Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României din regiune, menține contactul cu cetățenii români afectați de conflictul din Orientul Mijlociu, precum și cu autoritățile statelor din regiune, și va continua să acorde asistență și protecție consulară, cu prioritizarea siguranței cetățenilor români, în funcție de evoluția situației de securitate.

MAE reiterează recomandările adresate cetățenilor români în acest context: https://www.mae.ro/node/68212.

MAE reiterează importanța înregistrării pe platforma https://www.econsulat.ro/.

MAE recomandă verificarea în mod sistematic a informațiilor transmise de liniile aeriene, atât pe site-urile oficiale, cât și prin SMS sau e-mail, în funcție de opțiunile selectate în relația cu operatorul aerian. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să verifice dacă au primit bilete reprogramate pentru zborurile afectate, să urmărească în permanență instrucțiunile comunicate de companiile aeriene și să se prezinte la aeroport doar atunci când sunt anunțați și chemați de către reprezentanții liniilor aeriene.