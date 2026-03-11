Zilele de cooperare ale DG ENEST

177921 – 11032026 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, marți, 10 martie, prin videoconferință, în calitate de vorbitor, la panelul de dezbatere „Protejarea libertății, democrației și securității” din cadrul Zilelor de cooperare ale DG ENEST, eveniment organizat de Direcția Generală Extindere și Vecinătatea Estică (DG ENEST) a Comisiei Europene.

Ministrul Oana Țoiu a atras atenția asupra provocărilor similare cu care se confruntă statele membre ale Uniunii Europene și statele partenere din Vecinătatea Estică a Uniunii, în contextul atacurilor hibride derulate de Federația Rusă pentru destabilizarea și deturnarea proceselor democratice.

Ministrul român de externe a declarat că aceste atacuri hibride, care urmăresc subminarea coeziunii Uniunii Europene și deraierea parcursului european, democratic, al statelor partenere, ilustrează în fapt incapacitatea Federației Ruse de a propune un model de dezvoltare la fel de atractiv ca cel promovat de Uniunea Europeană, bazat pe respectarea valorilor fundamentale, instituții moderne și prosperitate: „Este vorba, așadar, de o competiție pentru influență, iar singurul mod în care Federația Rusă poate concura cu modelul european este prin dezinformare, astfel încât să alimenteze vulnerabilități ale acestui model. Rusia este singurul stat care investește resurse masive nu în campanii de promovare a imaginii propriei țări, ci în narative de amplificare a vulnerabilităților altor state și de fragilizare a proiectului european”.

Oficialul român a îndemnat la valorificarea deplină a lecțiilor învățate în contextul gestionării interferențelor maligne ale Federației Ruse în procesele democratice din România și Republica Moldova, propunând trei direcții de acțiune prioritare pentru viitor, în efortul comun de contracarare a atacurilor hibride derulate de Federația Rusă.

Ministrul Oana Țoiu a indicat, ca primă linie de efort, consolidarea neîntreruptă a modelului european de dezvoltare, prin creșterea coeziunii între statele membre, sprijinirea statelor candidate pe parcursul aderării și abordarea integrată a fenomenului atacurilor hibride ruse, care să antreneze toate palierele societății: autorități, mediul privat și societatea civilă.

În context, ministrul român al afacerilor externe a subliniat importanța construirii și menținerii încrederii între autorități și cetățeni, ca element indispensabil pentru un răspuns eficient și robust la amenințarea reprezentată de interferențele maligne ale Federației Ruse în procesele democratice. „În fața amenințărilor neconvenționale, bătălia care se duce nu este doar despre adevăr, ci și despre încredere. Un rol important revine și unui dialog mai dinamic între autoritățile de reglementare și platformele online active atât în sfera politicului, cât și dincolo de ea. În plus, prin eforturile reunite ale cetățenilor, antreprenorilor și profesioniștilor din mediul public instituțional, proiectul european, bazat pe valori democratice și libertăți fundamentale, poate progresa”.

O altă linie de efort menționată de ministrul Oana Țoiu vizează necesitatea cooperării sinergice cu statele candidate și partenere din Vecinătatea Estică în contracararea atacurilor cibernetice, precum și a campaniilor de dezinformare și manipulare antrenate de progresele tehnologice recente. Oficialul român a evidențiat, în context, acordul trilateral privind constituirea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională semnat între România, Republica Moldova și Ucraina, care urmărește îmbunătățirea răspunsului regional la amenințările cibernetice și hibride.

O a treia prioritate de acțiune adusă în discuție de ministrul Oana Țoiu privește edificarea unor arhitecturi instituționale și societale care să permită gestionarea pro-activă a campaniilor de dezinformare, manipulare și deturnare a proceselor democratice, prin consolidarea unor sisteme de educație centrate pe stimularea spiritului critic în receptarea și prelucrarea mesajelor vehiculate pe diversele platforme de social media și canale mass-media. Oficialul român a subliniat importanța consolidării rapide a instrumentarului UE cu noi mecanisme și a salutat instituirea Scutului European pentru Democrație și a viitorului Centru European pentru Reziliență Democratică. S-a referit, de asemenea, la importanța sprijinirii jurnalismului independent, precum și la necesitatea menținerii unui echilibru just între contracararea narativelor false diseminate prin intermediul boților și imperativul respectării libertății individuale de exprimare în mediul virtual.

În încheiere, ministrul Oana Țoiu a subliniat caracterul de durată al amenințării reprezentate de agresiunea hibridă a Federației Ruse împotriva valorilor fundamentale europene și a pledat pentru un răspuns articulat și mai bine coordonat al Uniunii Europene și al statelor candidate și partenere din Vecinătatea Estică la această amenințare care nu cunoaște frontiere. „Vom continua să fim puternici și uniți pe viitor nu doar în lupta contra dezinformării, ci și în propunerile pe care le aducem pentru asigurarea unui viitor european pentru statele partenere din regiune”.