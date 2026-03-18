Ziua Mondială a Poeziei, celebrată la Biblioteca Metropolitană București

177992 – 187032026 – Primăria Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București, organizează sâmbătă, 21 martie 2026, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” din Str. Tache Ionescu nr. 4, un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Poeziei, menit să evidențieze rolul poeziei ca formă de expresie artistică și ca instrument de stimulare a creativității în rândul tinerilor.

Programul va debuta cu un moment muzical susținut de Vlad Matei Albesteanu, elev al Colegiului Național de Muzică „George Enescu”, la clasa de vioară a profesoarei Monica Vlad, acompaniat la pian de Smaranda Ilea, profesor acompaniator în cadrul aceleiași instituții.

În cadrul manifestării vor lua cuvântul managerul Bibliotecii Metropolitane București, Ramona Ioana Mezei, scriitoarea Mariana Julea, care va susține un moment de lectură din creațiile sale, precum și Lucreția Nechifor, scriitoare și bibliotecară la Colegiul Economic „Viilor”.

Evenimentul va include și momente de recital poetic susținute de elevi de la Școala Gimnazială Nr. 131, Colegiul Economic „Viilor” și Școala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu”, unități de învățământ din Sectorul 5, precum și de la Liceul Teoretic „Traian” din Sectorul 2, care vor recita atât creații proprii, cât și poezii ale unor autori consacrați, în limba română, dar și în alte limbi.

Programul va fi completat de o expoziție de carte din colecțiile de patrimoniu ale Bibliotecii Metropolitane București, precum și de prezentarea Antologiei copiilor „Cuvinte fără somn”, un volum care reunește poezii scrise de elevii participanți

Seria evenimentelor dedicate Zilei Mondiale a Poeziei începe joi, 19 martie, la Filiala „Mihai Eminescu”, cu o expoziție de carte dedicată poeziei, menită să aducă în atenția publicului volume reprezentative ale liricii românești și universale. Expozițiile tematice de carte oferă cititorilor ocazia de a redescoperi autori clasici și contemporani și de a explora diversitatea formelor de expresie poetică.

Vineri, 20 martie, activitățile continuă în filialele Bibliotecii Metropolitane București. La Filiala „Ioan Slavici”, de la ora 10:00, este programată o expoziție de carte, iar la Filiala „Nichita Stănescu”, la aceeași oră, se va desfășura atelierul de lectură „Cele mai frumoase poezii”, la care vor participa preșcolarii grădiniței Smiley Kindergarten.

Tot vineri, la Filiala „Cezar Petrescu”, va fi organizată expoziția tematică „Poeți români și străini sărbătoriți în bibliotecă”, însoțită de momente de recital susținute de tineri cititori. La Filiala „Alexandru Macedonski”, de la ora 12:00, va avea loc activitatea „Rapsodia Primăverii”, un periplu poetic prin creațiile lui George Coșbuc, Vasile Alecsandri și George Topârceanu.

În perioada 16–20 martie, Filiala „Costache Negruzzi” pregătește proiectul „Cartografia Poeziei Feminine”, un demers participativ dedicat poeziei scrise de femei din România și Republica Moldova. Realizat în spațiul bibliotecii pe parcursul săptămânii, proiectul va funcționa ca o hartă simbolică a poeziei feminine, construită treptat prin contribuția comunității. Cititorii sunt invitați să adauge un vers preferat, un fragment de poezie sau un portret al unei poete, contribuind astfel la realizarea unei hărți colective a emoțiilor și vocilor poetice.

Sâmbătă, 21 martie, activitățile vor continua și la Filiala „George Coșbuc”, de la ora 10:30, unde cititorii sunt invitați la activitatea „Poezia la feminin”, o provocare de lectură dedicată creațiilor poetelor.

La Filiala „Petre Ispirescu”, de la ora 11:00, va avea loc atelierul de lectură „Poezii pentru copii”, urmat de jocul interactiv „Eu sunt poet”, destinat copiilor cu vârste între 7 și 12 ani.

La Biblioteca „Ion Creangă”, între orele 11:00 și 12:50, se va desfășura un club de lectură, dedicat descoperirii și discutării unor texte poetice.

Tot sâmbătă, la Filiala „Liviu Rebreanu”, de la ora 12:00, va avea loc un atelier creativ ce va include activitățile „Poezia întortocheată” și „Găsește rima”. În aceeași zi, publicul este invitat și la Filiala „Dimitrie Bolintineanu”, unde, de la ora 10:00, va avea loc un recital de poezie, însoțit de o expoziție de carte.

Pe parcursul zilei de 21 martie, mai multe filiale vor organiza expoziții tematice de carte dedicate poeziei: Filiala „Lucian Blaga” (09:00 – 13:00), Filiala „Bogdan Petriceicu Hasdeu” (09:00 – 13:00) și Filiala „Emil Gârleanu” (09:00 – 13:00), cu tema „Poezii pentru copii”. Aceste expoziții reunesc volume de poezie românească și universală, oferind cititorilor ocazia de a descoperi autori consacrați, dar și de a explora literatura poetică dedicată celor mici.

De asemenea, la Filiala „Marin Preda” va fi organizată, tot pe 21 martie, o expoziție tematică intitulată „Poezii populare ale românilor, poezii alese și pasteluri de Vasile Alecsandri”, dedicată redescoperirii patrimoniului liric românesc.

BMB celebrează Ziua Mondială a Poeziei și peste hotare

Evenimentul are și o dimensiune internațională, fiind organizat în parteneriat cu trei instituții din Spania: Biblioteca Municipală Tomelloso, Asociația Socioculturală TOMIS și Școala El Santo din localitatea La Solana, sub coordonarea profesoarei Mihaela Angelescu. Elevii români din diaspora vor celebra Ziua Mondială a Poeziei prin recitaluri de poezii scrise de autori români, recitate în limba spaniolă, contribuind astfel la promovarea literaturii române în spațiul cultural european.

Prin această serie de evenimente desfășurate atât la sediul central, cât și în filiale, dar și în afara țării, Biblioteca Metropolitană București își reafirmă angajamentul de a promova lectura, creativitatea și implicarea comunității în viața culturală a orașului.