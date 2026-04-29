120 programe de formare profesională vor începe în mai 2026, la nivel național

178327 – 29042026 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna mai 2026, 120 programe de formare profesională pentru un număr de 2.000 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: referent resurse umane – 123 de persoane; ajutor bucătar – 121 de persoane; îngrijitor spații verzi – 109 de persoane; lucrător comercial – 109 de persoane; instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – 90 de persoane; contabil – 84 de persoane; competențe digitale, inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică – 70 de persoane; electrician în construcții – 70 de persoane; cofetar – 69 de persoane; bucătar – 67 de persoane.

Cele mai multe cursuri se vor organiza în municipiul București (pentru 238 de persoane), județul Dâmbovița (pentru 120 de persoane) și județul Brașov (pentru 89 de persoane)

Pentru detalii, cei interesaţi se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domicliul sau reşedinţa sau pot vizualiza oferta de cursuri pe www.anofm.ro, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.