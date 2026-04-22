22 aprilie,  Ziua Pământului

178264 – 22042026 – „Puterea noastră, planeta noastră” este tema Zilei Pământului din 2026, reflectând un adevăr fundamental: progresul ecologic nu depinde de nicio administrație sau alegeri singulare. Este susținut de acțiunile zilnice ale comunităților, educatorilor, lucrătorilor și familiilor care protejează locul în care trăiesc și muncesc.

Tema din 2026 pune accent pe două direcții:

Reziliența comunităților

Inițiativele locale – precum energia regenerabilă, gestionarea deșeurilor sau protejarea apei – contribuie la reducerea riscurilor și la stabilitatea economică.

Interconectarea globală

Problemele de mediu nu au granițe. Poluarea, schimbările climatice sau crizele alimentare afectează mai multe regiuni simultan, iar soluțiile depind de colaborare între comunități și state.

Astăzi se împlinesc 54 de ani de când în 22 aprilie se celebrează Ziua Internaţională a Planetei Pământ sau Ziua Pământului.

Senatorul american Gaylord Nelson a fost cel care a proclamat Ziua Pământului în anul 1970, pentru a trezi interesul clasei politice faţă de mediu. Circa 20 de milioane de cetăţeni americani, în cea mai mare parte tineri şi foarte tineri, au sărbătorit Ziua Pământului în primul an.

20 de ani mai târziu, în 1990, această zi era deja sărbătorită de peste 200 milioane de persoane din 141 de ţări .

În 2009, Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a instituit ziua de 22 aprilie drept sărbătoare oficială a planetei Pământ. Scopul: construirea unei societăţi stabile, pentru un viitor mai curat şi mai verde.

Earth Day Network este organizaţia care promovează Ziua Pământului la nivel mondial.

În prezent, lucrează cu peste 150.000 de parteneri în peste 192 de țări, cu 1 miliard de persoane implicate, potrivit site-ului oficial al Zilei Pământului . Ziua Pământului celebrează planeta noastră și subliniază necesitatea de a trage la răspundere sectoarele pentru rolul lor în criza de mediu.

„Toată lumea este considerată responsabilă și toată lumea este responsabilă”, afirmă EARTHDAY.ORG.

Problemele de mediu au devenit atât de urgente și răspândite încât oamenii de știință și organizațiile de mediu deopotrivă afirmă că abordarea schimbărilor climatice este mai urgentă ca niciodată. Jane Goodall, cercetătoare a cimpanzeilor în ultimii 60 de ani, se numără printre oamenii de știință care solicită o abordare sistemică integrală pentru a examina modul în care ne putem proteja clima. Sursa: tvrinfo