23 aprilie, Ziua Forțelor Terestre Române

178265 – 22042026 – Ziua Forțelor Terestre se sărbătorește pe 23 aprilie, în aceeași zi în care se prăznuiește Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, Patronul spiritual și ocrotitorul militarilor din Forțele Terestre.

Cu acest prilej, Statul Major al Forțelor Terestre organizează, împreună cu autoritățile publice locale, ceremonii militare la monumentele închinate memoriei Eroilor Forțelor Terestre Române, programe și manifestări cultural-educative, competiții sportive și aplicativ-militare, expoziții de carte, concerte ale muzicilor militare, vizionare de filme documentare.

În București, activitățile se vor desfășura după următorul program:

Miercuri, 23 aprilie, Parcul „Carol I”

– ora 12.00, la Mormântul Ostașului Necunoscut, ceremonie militară și religioasă;

– între orele 11.00 și 15.00 – expoziție de armament, echipamente și tehnică militară, standuri de prezentare a ofertei educaționale și de promovare a carierei militare, concerte de fanfară.

Sâmbătă și duminică, 25 și 26 aprilie, între orele 11.00 și 18.00

Parcul „Carol I”

Expoziție de armament, echipamente și tehnică militară, standuri de prezentare a ofertei educaționale și de promovare a carierei militare, expoziție cu tematică istorică, tiroliană, spectacole susținute de formațiile artistice ale cercurilor militare din subordinea Statului Major al Forțelor Terestre, concerte de fanfară, DRILL TEAM și exerciții demonstrative.

Mall AFI Cotroceni

Expoziție de armament, echipamente și tehnică militară, standuri de prezentare a ofertei educaționale și de promovare a carierei militare, exerciții demonstrative de scrimă, concert de fanfară și spectacole de muzică populară, rock și folk.

Duminică, 26 aprilie, între orele 19.00 și 20.00, Parcul „Carol I”

Lansare a unor parașutiști din Forțele Terestre Române, survol al unor aeronave ale Aeroclubului României și retragere cu torțe pe itinerarul Parcul „Carol I” – Palatul Parlamentului – Ministerul Apărării Naționale – Șos. Panduri – Palatul Cotroceni – Bd. General Paul Teodorescu – Drumul Taberei (sediul Statului Major al Forțelor Terestre).

Istoria Forțelor Terestre este legată de evoluția Armatei României, reprezentând o componentă fundamentală în apărarea suveranității și integrității teritoriale a statului. Prin capabilitățile sale moderne și pregătirea continuă a militarilor, această categorie de forțe conferă siguranță cetățenilor și încredere în capacitatea României de a răspunde ferm și eficient oricărei amenințări la adresa securității naționale.