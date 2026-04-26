26 aprilie, Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale

178297 – 26042026 – Produsele contrafăcute și conținutul piratat continuă să reprezinte un risc real pentru cetățeni.

Structurile MAI intensifică măsurile împotriva infracțiunilor economice care afectează siguranța cetățenilor și mediul economic.

În primele trei luni ale anului 2026, la nivelul Poliției Române, au fost înregistrate 384 de dosare penale, fiind constatate 397 de infracțiuni și identificate 176 de persoane suspecte.

Totodată, au fost indisponibilizate bunuri în valoare de peste 28.000.000 de lei și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum de peste 562.000 de lei.

În acest context, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat: „În cazul infracțiunilor economice, structurile Ministerului Afacerilor Interne trebuie să acționeze ferm, precis și fără compromisuri — fără abuz, fără complicitate, aplicând legea.”

Din cazuistica instrumentată a reieșit faptul că, în spatele unui „preț mic”, se pot ascunde rețele de contrafacere, iar în spatele unui click pot exista riscuri reale: fraude, furt de date sau atacuri informatice.

Printre semnele care ar trebui să atragă atenția se numără prețurile suspect de mici, ambalajele de slabă calitate, lipsa documentelor de proveniență și utilizarea unor site-uri nesigure.

MAI recomandă cetățenilor să achiziționeze produse exclusiv din surse autorizate, să verifice autenticitatea acestora și să evite accesarea sau distribuirea conținutului piratat.

Orice suspiciune privind astfel de activități trebuie semnalată autorităților competente.

Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală înseamnă siguranță, legalitate și protecție.