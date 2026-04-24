32 de licee vor pilota planuri-cadru alternative

178282 – 24042026 – Ministerul Educației și Cercetării anunță publicarea Ordinului de ministru care aprobă lista celor 32 de licee din România care vor implementa, începând cu anul școlar 2026 – 2027, planuri-cadru alternative, în cadrul Programului Național pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învățământul liceal de stat, particular și confesional.

Demersul are scopul de a încuraja abordările inovative și descentralizarea curriculară, pentru o corelare mai strânsă a școlii cu nevoile comunității din care face parte, în acord cu cadrul legal existent în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, care stabilește posibilitatea ca în sistemul de învățământ să funcționeze unităţi cu statut de unităţi-pilot.

Prin acest act normativ, au fost aprobate 77 de arhitecturi curriculare dezvoltate la nivel local, de către comunitățile școlare.

Modelele propuse prioritizează flexibilitatea (inclusiv orarul elevilor) și alegerile elevilor, prin extinderea Curriculumului la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ) în domenii precum comunicare în era digitală, antreprenoriat digital, robotică și imprimare 3D, bioetică sau inteligență artificială sau stare de bine. Curriculumul la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ) devine relevant în formarea academică și profesională a viitorilor absolvenți.

Extinderea programului

Până la data de 31 mai 2026, liceele din România care doresc să intre în programul de pilotare se pot înscrie cu condiția să opteze pentru unul dintre planurile-cadru deja aprobate.