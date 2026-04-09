40.000 de permise de călătorie gratuite pentru tineri prin DiscoverEU

178165 – 09042026 – Comisia Europeană a deschis aplicațiile pentru o nouă rundă DiscoverEU , oferind 40.000 de permise de călătorie tinerilor care vor să călătorească în Europa. Câștigătorii vor putea călători cu trenul timp de până la 30 de zile între 1 iulie 2026 și 30 septembrie 2027. Tinerii născuți între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008 pot aplica completând un chestionar cu cinci întrebări despre UE și o întrebare suplimentară pe Portalul European pentru Tineret. Comisia va oferi permisele de călătorie solicitanților în funcție de clasamentul acestora, în limita biletelor disponibile.

Apelul este deschis solicitanților din UE și din țările asociate programului Erasmus+, inclusiv Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia. Deținătorii de bilete își pot planifica propriile rute sau se pot inspira din rutele sugerate, cum ar fi Ruta Culturală DiscoverEU , care combină diverse destinații culturale cu accent pe arhitectură, muzică, arte plastice, teatru, modă și design.

DiscoverEU oferă participanților cu dizabilități, afecțiuni de sănătate sau proveniți din medii socio-economice defavorizate sprijin suplimentar. Acesta poate include posibilitatea de a călători cu persoane însoțitoare sau acces la finanțare suplimentară.