7 aprilie,  Ziua Mondială a Sănătății

178144 – 07042026 – Astăzi, de Ziua Mondială a Sănătății, ne oprim pentru o clipă și ne amintim cât de prețioasă este sănătatea – darul care ne permite să fim alături de cei dragi, să muncim, să visăm și să construim împreună o societate mai bună, declară deputatul Silviu Feodor.

Transmit întreaga mea recunoștință și respect profund tuturor cadrelor medicale, care, prin profesionalism, empatie și sacrificiu, sunt zi de zi în prima linie a grijii față de oameni. Datorită lor, speranța prinde contur chiar și în cele mai dificile momente.

În calitate de deputat și președinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele din Camera Deputaților, cred cu tărie că sănătatea nu este un privilegiu, ci un drept fundamental.

Avem datoria morală și instituțională de a construi un sistem de sănătate mai echitabil, mai accesibil și mai apropiat de nevoile reale ale fiecărui cetățean.

Această zi este și un apel la solidaritate. Să nu uităm de cei vulnerabili, de cei pentru care accesul la servicii medicale este încă o provocare. Grija față de sănătate înseamnă grijă față de oameni, față de demnitatea lor și față de viitorul nostru comun.

Vă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră să aveți grijă de propria sănătate, să prețuiți prevenția și echilibrul în viața de zi cu zi. Fiecare gest contează.

La mulți ani tuturor celor care, prin munca și dedicarea lor, păstrează vie speranța și protejează sănătatea noastră, a tuturor!