A fost făcut ultimul pas al remanierii guvernamentale

178334 – 30042026 – Pentru prima data de când a fost învestiti, Guvernul Bolojan dă publicității, imediat după ședința de guvern, schimbările de prefecți și subprefecți. Astfel, în data de 29 aprilie 2026, au fost schimbașți din funcție 22 de prefecți și 36 de subprefecți care aveau susținerea PSD. Așadar, după plecarea miniștrilor și a secretarilor de stat, demiterea prefecților și subprefecților susținuți de PSD a fost modificată integral configurația politică a coaliției care a susținut învestirea Guvernului Bolojan.

Potrivit art. 85 din Constituție, dacă prin remaniere guvernamentală se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului (de exemplu, un partid intră sau iese de la guvernare), Președintele poate numi noii membri numai pe baza aprobării Parlamentului, la propunerea prim-ministrului.

Curtea Constituțională a stabilit că schimbarea compoziției politice intervine atunci când un partid politic este cooptat sau scos de la guvernare.

Dacă Guvernul Bolojan ”supraviețuiește” moțiunii de cenzură depusă în comun de PSD și AUR, dapă aceste schimbări va fi obligat, conform Constituției, să ceară un nou vot de încredere în Parlament.