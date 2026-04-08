A fost lansat Concursul Youth4Regions 2026 pentru jurnaliști aspiranți

178152 – 08042026 – Comisia Europeană a deschis aplicațiile pentru cea de-a 10-a ediție a Youth4Regions, un program pentru sprijinirea tinerilor jurnaliștii aspiranți.

Între 10 și 16 octombrie 2026, participanții selectați vor fi instruiți, timp de o săptămână, la Bruxelles, și vor participa la sesiuni practice în redacții și în instituțiile UE. Aplicațiile pot fi depuse până la 7 iulie 2026 pe site-ul programului.

Programul din acest an acceptă înscrieri în patru formate: jurnalism de tip articol scris, jurnalism video, jurnalism audio și fotojurnalism. Youth4Regions este deschis studenților și jurnaliștilor debutanți din statele membre ale UE, din țările vecine și din țările candidate, oferind o oportunitate unică de a dezvolta competențe, de a construi rețele profesionale și de a obține o perspectivă directă asupra relatării afacerilor UE. Până acum de acest program au beneficiat 300 de tineri reporteri.

Participanții se vor putea înscrie pentru prestigiosul Premiu Megalizzi – Niedzielski, care onorează tinerii jurnaliști excepționali. Acesta va fi acordat la 14 octombrie 2026. Câștigătorii vor fi, de asemenea, numiți corespondenți pentru coeziune 2027 și vor fi trimiși într-o misiune de teren de două săptămâni, relatând direct despre proiectele politicii de coeziune și impactul acestora asupra vieții oamenilor din statele membre ale UE.