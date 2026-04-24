A fost promulgată Legea femicidului

178277 – 24042026 – Președintele României Nicușor Dan a promulgat Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced. Inițiativa a aparținut mai multor parlamentari de la toate partidele, inclusive minorități și neafiliați.

”Violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare și degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecințe dramatice. De aceea, și ca un act de recunoaștere a unei realități dureroase pe care avem obligația să o îndreptăm, este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre și să promoveze măsuri de prevenire a femicidului și a violenței domestice”, a scris președintele pe rețelele de socializare, precizând că această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranța femeilor și copiilor într-un mecanism concret de prevenție și oferă autorităților instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violența să devină o tragedie.

Noua lege definește pentru prima dată femicidul în legislația românească, introduce circumstanțe agravante în relațiile de control și abuz, protejează copiii victimelor și obligă statul să intervină, elimină condiționarea plângerii prealabile în cazurile de viol, introduce colectarea și analiza datelor pentru prevenție și stabilește că agresorul nu poate beneficia de pe urma crimei.