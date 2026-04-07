A murit Mircea Lucescu

178147 – 07042026 – Antrenorul Mircea Lucescu, o legendă a fotbalului românesc, a încetat din viaţă. Anunţul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, unde fostul antrenor era internat de mai bine de o săptămână. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti informează că decesul a fost declarat în jurul orei 20:30.

”Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titraţi antrenori şi jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa naţională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generaţii întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol naţional. Dumnezeu să îl odihnească!’‘, au transmis reprezentanţii SUUB.

Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă pe 29 martie la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău în timpul unei şedinţe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale de fotbal. Ulterior, a suferit un infarct, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat şi nu a mai răspuns la tratament.