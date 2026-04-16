Abia acum Rep. Moldova are departament în MAE pentru relația cu România

178203 – 16042026 – Guvernul Republicii Moldova a votat miercuri o restructurare a Ministerului Afacerilor Externe și au fost create două servicii noi în subordinea instituţiei: Serviciul diplomație cibernetică şi Serviciul relații cu România, transmite tvrmoldova.md.

Schema de personal a fost majorată cu 35 de angajaţi, după ce volumul de lucru a crescut cu 20% în 2025.

Mihai Popşoi, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, spune că ”Până acum, referentul de ţară, care este persoana-cheie în relaţiile cu România şi toate celelalte state ale lumii, acoperă 6-7 state. În cazul României, ideal ar fi şi cu alte state cu care avem relaţii foarte strânse, este imperios necesar să avem această unitate, un serviciu dedicat relaţiilor cu România. Având în vedere aşteptările cetăţenilor în ceea ce priveşte integrarea europeană în primul rând, diplomaţie economică şi, cel mai important, consolidarea relaţiilor cu diaspora, trebuie să avem capacităţi şi resurse umane crescânde”.

Noile funcţii vor fi create treptat în următorii ani. Creşterea numărului de angajaţi este necesară în contextul intensificării cooperării externe și extinderea numărului de tratate internaționale.