Acțiune comună pentru combaterea migrației ilegale în Teleorman

178240 – 20042026 – Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, prin structurile Serviciilor Teritoriale ale Poliției de Frontieră Giurgiu și Teleorman, în cooperare cu polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman și ai Poliției orașului Videle, au desfășurat o acțiune operativă comună, în urma căreia au fost depistați cinci cetățeni străini fără documente de identitate valabile pentru a călători în spațiul Schengen.

Acțiunea a avut loc la data de 19 aprilie a.c., a fost organizată pe baza unor informații operative privind prezența unor persoane ce corespund profilului migraționist. Intervenția coordonată a structurilor implicate a condus la identificarea, pe raza județului Teleorman, a celor cinci persoane.

În urma verificărilor preliminare, s-a stabilit că este vorba despre trei cetățeni din Pakistan și doi din Egipt. Aceștia au declarat că au fost îmbarcați într-un vagon de tren din Istanbul, având ca destinație finală un stat din vestul Europei.

În cauză, sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, faptă prevăzută și sancționată de Codul Penal (art. 262), urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale prin unitatea de parchet competentă.

Totodată, în baza cooperării instituționale consolidate dintre Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră Bulgară, precum și a planurilor comune de acțiune, la nivelul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu a fost organizată o întrevedere de frontieră, în cadrul căreia cele cinci persoane au fost predate autorităților bulgare competente.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în vederea asigurării securității granițelor României și a unei gestionări eficiente a fluxurilor migratorii.