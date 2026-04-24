ACŢIUNI BLITZ: mii de bunuri contrafăcute și țigarete fără documente legale, descoperite de polițiștii de frontieră

178284 – 24042026 – Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul unor acțiuni de tip BLITZ, peste 4.500 de articole vestimentare, încălțăminte, marochinărie, produse cosmetice și de parfumerie, susceptibile a fi contrafăcute, precum și peste 21.000 de țigarete, ascunse și nedeclarate, cu timbre de acciză turceşti, bulgăreşti și greceşti.

În perioada 22–24 aprilie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu–Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu colegii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu–Compartimentul Sprijin Operativ, au oprit pentru control cinci autocare care se deplasau pe DN 5, pe ruta Turcia –România.

În urma controalelor efectuate, au fost descoperite aproximativ 4.530 de articole vestimentare, încălțăminte, marochinărie, produse cosmetice și de parfumerie susceptibile de a fi contrafăcute, aparţinând unor cetățeni turci și români, șoferi și pasageri, care nu au putut prezenta documente de proveniență sau autenticitate.

De asemenea, în perioada 21–23 aprilie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu–sectoarele Poliției de Frontieră Giurgiu, Bechet și Turnu Măgurele, au oprit, pentru control, pe DN 5, DN 52 și DN 55, mai multe mijloace de transport care se deplasau pe rutele Turcia–România, Bulgaria–România și Grecia–România.

În urma verificărilor, au fost descoperite aproximativ 21.360 de țigarete cu timbre de acciză turceşti, bulgăreşti și greceşti, aparţinând unor cetățeni români, șoferi și pasageri ai mijloacelor de transport, care nu au putut prezenta documente de proveniență sau de autentificare.

Bunurile, estimate la aproximativ 779.200 de lei pentru cele susceptibile de a fi contrafăcute și la 31.894 de lei în cazul țigaretelor, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în camerele de corpuri delicte ale instituției.

În urma activităților, au fost aplicate sancțiuni contravenționale și au fost întocmite lucrări penale pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație a unui produs purtând o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate”, urmând ca, la finalizarea cercetărilor să fie propuse soluțiile legale care se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează zilnic, alături de celelalte instituții competente, în întreaga zonă de responsabilitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului de produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.