Activitatea salvatorilor, din minivacața de Paște

178182 – 14042026 – În minivacanța de Sfintele Sărbători Pascale, aproape 5.000 de pompieri cu peste 4.000 de mijloace tehnice au fost la datorie pentru acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor aflate în pericol.

În perioada 09 – 13 aprilie, pompierii militari au gestionat, la nivel național, peste 7.500 de situații de urgență, înregistrându-se o ușoară scădere comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost aproximativ 8.000 astfel de intervenții.

Pe parcursul celor cinci zile, echipajele SMURD au desfășurat 6.305 misiuni, dintre care 6.283 pentru acordarea primului ajutor și 22 pentru descarcerarea victimelor implicate în accidente rutiere. În urma acestora, peste 6.300 de persoane au primit asistență medicală.

Totodată, salvatorii au derulat aproximativ 800 de misiuni destinate protejării comunităților, printre care salvarea persoanelor și animalelor din medii ostile vieții, gestionarea unor incidente din domeniul CBRN, precum și alte situații care puteau pune în pericol viața sau bunurile cetățenilor.

Datorită intervențiilor rapide și eficiente ale echipajelor operative, 28 persoane aflate în situații critice au fost salvate.

În ceea ce privește informarea și avertizarea populației, în aceste 5 zile au fost transmise 32 de mesaje RO-ALERT, majoritatea semnalând prezența unor animale periculoase în localități din județele Argeș, Brașov, Buzău, Covasna, Harghita și Maramureș.

Numărul incendiilor a fost unul ridicat, colegii noștri acționând în peste 430 de cazuri pentru a limita pagubele și a preveni tragedii. În urma acestor situații, mai multe persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului sau au fost transportate la unități spitalicești pentru investigații suplimentare.

Din păcate, neglijența în respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor continuă să aibă consecințe grave. Și în această perioadă, au fost semnalate incendii cauzate, cel mai probabil, de lumânări sau candele aprinse lăsate nesupravegheate ori amplasate necorespunzător.

Pentru a preveni tragediile provocate de incendii, este esențial ca fiecare dintre noi să adopte un comportament responsabil. Lumânările sau candelele aprinse trebuie așezate întotdeauna într-un suport incombustibil (de exemplu, într-o farfurie cu puțină apă) și ținute departe de materiale care se pot aprinde ușor, cum ar fi hainele sau alte textile. Nu lăsați niciodată lumânările aprinse fără supraveghere și nu adormiți cu ele aprinse.

IGSU reamintește importanța utilizării în condiții de siguranță a mijloacelor de încălzire, aerisirea corespunzătoare a încăperilor pentru prevenirea acumulării de monoxid de carbon, precum și evitarea suprasolicitării instalațiilor electrice.