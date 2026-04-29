AEP la raport

178317 – 29042026 – Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a depus la Parlament „Raportul de activitate al instituției pentru anul 2025”. Documentul prezintă principalele activități derulate de AEP pentru organizarea și desfășurarea proceselor electorale, precum și propunerile de reformă menite să consolideze cadrul legislativ electoral.

Unul dintre obiectivele majore ale AEP în anul 2025 a fost asigurarea bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Președintele României, precum și a alegerilor locale parțiale organizate în zilele de 4 mai 2025 și 7 decembrie 2025, respectiv a referendumurilor locale desfășurate concomitent cu unul dintre tururile de scrutin ale alegerilor prezidențiale.

Raportul evidențiază necesitatea adaptării legislației electorale la noile provocări generate de mediul digital, inclusiv reglementarea publicității politice online, combaterea dezinformării, a atacurilor cibernetice și a altor amenințări la adresa integrității proceselor electorale, precum și instituirea unor garanții privind utilizarea echitabilă și neutră a sistemelor de inteligență artificială de către platformele online.