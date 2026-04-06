ALERTĂ DISPARIȚIE COPIL

Poliția Română a lansat un mis un mesaj Ro-Alert pentru copil dispărut.

Este vorba despre BURLACU DARIA YASMINA STEFANIA (13 ani), care a plecat de la domiciliul acesteia din mun. București, sector 6 și nu a revenit.

SEMNALMENTE: Înălțime:150 cm, Greutate:45 kg, Culoare păr: ȘATEN, Culoare ochi:CĂPRUI.

În momentul sesizării dispariției fata era îmbrăcată cu o bluză neagră, purta pantaloni evazați tip blugi de culoare albastru și o geantă de umăr de culoare crem.

Autoritățile fac apel la populație ca oricine deține informații despre ea să sune la 112.