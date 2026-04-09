Alexandru Rogobete: Un nou sistem pentru organizarea gărzilor în spital și introducerea de ture în blocul operator

178164 – 09042026 – Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat publicarea în transparență decizională a unui ordin de ministru care stabilește un nou sistem pentru organizarea gărzilor în spital și introducerea de ture în blocul operator, pentru creșterea numărului de operații. Proiectul aduce și o regândire a serviciilor medicale oferite în regim de spitalizare de zi.

„Blocul operator poate funcționa în intervalul 8:00–20:00, prin organizarea în ture succesive. A doua tură nu înlocuiește garda, ci prelungește activitatea programată. Medicii din tura a doua pot începe programul la ora 14:00, ceea ce înseamnă mai multe intervenții și timpi de așteptare mai mici. Fiecare oră în plus în blocul operator înseamnă o intervenție în plus pentru un pacient”, a precizat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a menționat că aceeași logică se aplică și în ambulatoriu și în spitalizarea de zi, unde serviciile pot fi organizate în două ture, în funcție de adresabilitate și de echipele disponibile.

Decizia de organizare aparține medicului șef de secție, cu aprobarea conducerii medicale, astfel încât programul să fie corelat cu gradul de ocupare și cu nevoia reală de servicii.

Vor exista următoarele tipuri de gardă: gardă de urgență, gardă de monitorizare, gardă la domiciliu și, ca element nou, introducem o a patra categorie de gărzi – garda intervențională, pentru specialitățile cu acest specific (cardiologie intervențională, neurologie intervențională, radiologie intervențională etc.).