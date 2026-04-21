Americanii par interesați de investițiile în domeniul energiei în România

178245 – 21042026 – Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a încheiat vizita de lucru desfășurată la Washington, D.C. și New York, unde a condus delegația României la reuniunile de primăvară ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. Din delegație au mai făcut parte ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Discuțiile au vizat securizarea asigurării finanțărilor necesare pentru proiecte strategice din domeniul energiei, infrastructurii și dezvoltării economice, fiind convenite următoarele finanțări și mecanisme de sprijin:

aproape 1 miliard de euro pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, prin instrumente financiare ale Grupului Băncii Mondiale,

aproximativ 495 milioane euro pentru proiectele companiei Transgaz;

90 milioane euro pentru finanțarea unor măsuri de sprijin destinate gestionării efectelor actualelor provocări economice și energetice. A fost confirmată astfel, posibilitatea utilizării instrumentului CERP (Crisis Emergency Response Program) al Băncii Mondiale, care poate fi activat pentru finanțarea unor intervenții rapide în situații de criză energetică;

BERD și-a confirmat disponibilitatea de a participa cu aproximativ 400 milioane euro la finanțarea proiectului de retehnologizare a Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, fără solicitarea unei garanții suverane, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra bugetului de stat;

a fost avansată pregătirea unui împrumut de tip Development Policy Loan (DPL) din partea Băncii Mondiale, în valoare de 650 de milioane de dolari, destinat susținerii reformelor structurale și măsurilor din sectorul energetic. Totodată au fost discutate detaliile pilonului 2 DPL, care vizează în principal acțiuni privind îmbunătățirea accesului la finanțare pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, mobilizarea finanțării nebancare, decarbonizarea sectorului energetic.

De asemenea, în cadrul discuțiilor cu Corporația Financiară Internațională (IFC) a fost reconfirmat sprijinul pentru dezvoltarea proiectului Black Sea AI Gigafactory, inclusiv prin analiza unor mecanisme de finanțare dedicate proiectelor tehnologice de mari dimensiuni.

În dialogul cu FMI, cu Alfred Kammer, Director al Departamentului pentru Europa din cadrul FMI, au fost apreciate progresele înregistrate de România în procesul de consolidare fiscală și a fost reafirmată disponibilitatea de a sprijini autoritățile române în gestionarea riscurilor economice generate de contextul internațional.

Au fost, de asemenea, realizați pași concreți pentru consolidarea rolului Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), inclusiv prin pregătirea unui mecanism de finanțare care va permite participarea acesteia în fonduri de investiții și vehicule financiare, cu scopul de a mobiliza capital privat pentru proiecte strategice și pentru finanțarea companiilor românești.

La Departamentul pentru Energie al Statelor Unite, delegația României a avut o reîntâlnire cu Chris Wright, Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, în continuarea dialogului inițiat anterior la Atena. Discuțiile s-au concentrat asupra proiectelor din domeniul energiei nucleare și al infrastructurii energetice, cu accent pe securitatea energetică regională.

La Departamentul de Comerț al Statelor Unite, delegația României a avut întâlniri cu William Kimmitt, Subsecretar pentru Comerț Internațional și cu Jeffrey I.Kessler, Subsecretar pentru Industrie și Securitate. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării economice bilaterale și sprijinirea participării companiilor americane în proiecte strategice din România.

Totodată, delegația României a avut o întrevedere cu William Beach, Secretar adjunct interimar pentru Europa și Eurasia în cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite, discuțiile fiind axate pe evoluțiile macroeconomice și cooperarea financiară bilaterală.

Un element important al vizitei l-a reprezentat noua întâlnire cu John Jovanovic, Director General al Export-Import Bank of the United States, în continuarea discuțiilor începute în precedentele vizite la Washington privind finanțarea unor proiecte strategice pentru România. Vizita a inclus și o nouă rundă de discuții cu Connor Coleman, Head of Investments în cadrul U.S. International Development Finance Corporation (DFC), unde au fost analizate oportunitățile de implicare a instituției în finanțarea unor proiecte majore din România, în special în domeniul energiei și infrastructurii strategice.

La Oficiul Reprezentantului pentru Comerț al Statelor Unite (USTR), delegația României s-a întâlnit cu Ambasadorul Jeffrey Goettman, Reprezentant Comercial Adjunct al Statelor Unite pentru Africa, Emisfera Vestică, Europa și Orientul Mijlociu. În cursul dialogului, au mai fost discutate aspecte privind aprofundarea relațiilor comerciale bilaterale și facilitarea accesului companiilor românești pe piața americană. Un element important al discuțiilor a fost constituit de susținerea punctului de vedere al României privind obținerea celui de-al 25-lea aviz formal privind aderarea țării noastre la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). De asemenea, Alexandru Nazare a avut o întâlnire și cu Matthias Cormman, Secretarul general al OCDE, în care a fost discutat stadiul procesului de aderare.

Întâlniri cu Agenții de rating și investitori – consolidarea încrederii în economia României

Un al doilea pilon major al vizitei l-au reprezentat întâlnirile cu agențiile internaționale de rating și cu investitori instituționali.

În cadrul discuțiilor cu agențiile de rating Moody’s, S&P și Fitch, au fost prezentate evoluțiile recente ale economiei românești, inclusiv execuția bugetară din primul trimestru, care indică un deficit redus semnificativ față de aceeași perioadă a anului precedent.

Reprezentanții agențiilor au subliniat importanța continuării procesului de ajustare fiscală, a reducerii deficitului de cont curent și a menținerii stabilității politice, ca elemente esențiale pentru menținerea ratingului în categoria investițională și îmbunătățirea perspectivei pe termen mediu. Aceștia au exprimat îngrijorări privind instabilitatea care ar putea fi generată de o potențială criză politică, reluând astfel preocupările transmise în rapoartele deja publicate.