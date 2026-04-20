Amplă reorganizare a instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii

Casele județene de Pensii vor avea departament pentru tineret

178235 – 20042026 – Ministerul Muncii propune reorganizarea instituțiilor din domeniul muncii și protecției sociale. Un proiect de lege pus în transparență decizională vizează comasarea mai multor instituții cu atribuții complementare, ceea ce va duce la reducerea numărului de posturi de conducere, dar fără reducerea personalului.

Din cele patru agenții existente în prezent – Inspecția Muncii, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – vor rămâne doar două: Autoritatea Națională pentru Inspecție și Control în Domeniul Muncii și Securității Sociale și Casa Națională de Pensii Publice, Ocupare și Plăți. Una va avea rol de control, iar cealaltă se va ocupa de gestionarea plăților.

Autoritatea Națională pentru Inspecție și Control în Domeniul Muncii și Securității Sociale (ANICDMSS) va fi coordonată de un inspector general de stat și va reuni activitățile de control din trei zone importante: relațiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă și supravegherea pieței muncii (atribuții preluate de la Inspecția Muncii), beneficiile de asistență socială, serviciile sociale, încadrarea în grad și tip de handicap, asigurarea accesului la mediul fizic, informațional și comunicațional al persoanelor cu dizabilități (atribuțiile inspecției sociale din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială), ocuparea forței de muncă și formarea profesională a adulților (atribuții ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă).

La nivel local, vor funcționa direcții județene unificate, conduse de un inspector-șef și doi inspectori-șefi adjuncți. Direcțiile județene vor înlocui actualele ITM, AJPIS și structuri de control din agențiile de ocupare.

Casa Națională de Pensii Publice, Ocupare și Plăți (CNPPOP) va integra CNPP, ANOFM și ANPIS (fără componenta de control).

CNPPOP va fi condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizia prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii și de doi vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat.

Noua structură va prelua posturile și personalul din cadrul ANOFM, CNPP, precum și din cadrul ANPIS, pe bază de protocol de predare-primire, cu menținerea drepturilor salariale avute la momentul preluării.

Noua structură va gestiona într-un mod integrat pensiile, șomajul și ocuparea forței de muncă și plata beneficiilor de asistență socială.

În subordinea CNPPOP se înființează, la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, case județene de pensii, ocupare și plăți, denumite în continuare case județene, ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică.

De asemenea, în cadrul caselor județene se va înființa o structură cu atribuții în domeniul tineretului.

Conducerea caselor județene se exercită de câte un director executiv şi doi directori executivi adjuncţi.