ANAF te primește în continuare la ghișeu. Este vorba despre echitate socială

178166 – 09042026 – Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi facilități menite să simplifice și să eficientizeze interacțiunea contribuabililor cu administrația fiscală.

Rapoartele cu datele fiscale precompletate pentru Declarația Unică sunt disponibile direct în secțiunea „Mesaje” din cadrul SPV pentru toți utilizatorii care se autentifică folosind certificatul digital.

Mecanismul de precompletare a Declarației Unice (D212) este deja implementat și operational pentru contribuabilii care accesează Spațiul Privat Virtual (SPV) pe bază de nume de utilizator și parole, iar funcționalitatea de precompletare rămâne disponibilă în modul interactiv al formularului electronic. Aceasta permite importul automat al datelor în rubricile specifice ale declarației, în momentul completării, oferind posibilitatea de a valida sau ajusta informațiile propuse de sistem în timp real.

Pentru anul fiscal 2025, termenul limită pentru depunerea Declarației Unice D212 şi pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice este 25 mai 2026 inclusiv. Totuşi, contribuabilii persoane fizice pot beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venit pentru depunerea Declarației Unice D212 și plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate până la 15 aprilie 2026 inclusiv.

De asemenea, pentru cei care preferă interacțiunea direct, care nu şi-au făcut cont de SPV sau care au nevoie de asistență suplimentară, rapoartele cu datele fiscale sunt disponibile și la ghișeele unităților fiscale. Prin extinderea canalelor de acces digital și fizic, Ministerul Finanțelor facilitează accesul rapid și echitabil la informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor declarative.