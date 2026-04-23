ANCOM: Ce drepturi și beneficii au utilizatorii când folosesc sistemele automate de colectare și livrare? Ce obligații au furnizorii de servicii poștale?

ANCOM: Ce drepturi și beneficii au utilizatorii când folosesc sistemele automate de...

178273 – 23042026 – Potrivit statisticilor privind piața națională a serviciilor poștale, în România erau peste 8.200 de sisteme automate instalate pentru colectarea și livrarea coletelor la finalul anului 2024. În acest context, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) reamintește utilizatorilor de servicii poștale care sunt reglementările aplicabile expedierii coletelor prin aceste sisteme.

Caracteristici generale ale sistemelor automate

Sistemele automate, cunoscute sub denumiri precum locker, pachetomat sau cutii pentru colete, permit utilizatorilor să ridice sau să expedieze trimiteri poștale fără interacțiune directă cu personalul furnizorului, oferind astfel un grad ridicat de flexibilitate, eficiență și accesibilitate.

Sistemele automate oferă flexibilitate maximă în programarea livrărilor și contribuie la reducerea amprentei de carbon prin optimizarea rutelor de livrare. În contextul urbanizării și al creșterii traficului de colete, ele reprezintă o soluție alternativă de livrare ce oferă, în principal, rapiditate în procesul de ridicare a trimiterilor poștale, proximitate față de locuință sau locul de muncă, flexibilitatea programului de acces, precum și costuri mai reduse ale livrării.

Obligațiile furnizorilor de servicii poștale

Furnizorii au obligația de a asigura un termen minim de 36 de ore pentru ridicarea trimiterii poștale din sistemul automat, calculat de la momentul informării destinatarului privind disponibilitatea trimiterii. Păstrarea trimiterii poștale în acest termen nu implică plata unor tarife suplimentare.

Furnizorii transmit destinatarului (de regulă, prin SMS sau e-mail) un mesaj de informare privind depunerea trimiterii poștale la sistemul automat, care trebuie să includă:

perioada de păstrare a trimiterii;

datele minime necesare identificării și accesării sistemului automat;

programul de funcționare al sistemului, dacă acesta nu este disponibil permanent.

În cazul în care sistemul automat devine temporar indisponibil, termenul de ridicare se prelungește corespunzător, iar destinatarul este informat în mod explicit.

În situația în care trimiterea nu este ridicată în termenul stabilit, aceasta va fi transferată la un punct de contact al furnizorului, iar destinatarul va fi notificat cu privire la modalitatea de preluare.

În cazul imposibilității livrării la sistemul automat indicat de expeditor, furnizorul are obligația de a obține acordul destinatarului pentru redirecționarea către un alt sistem automat, cu condiția ca această opțiune să fie prevăzută în contractul încheiat cu expeditorul.

Toate sistemele automate de colectare și livrare trebuie să fie inscripționate vizibil cu denumirea sau marca comercială a furnizorului și să afișeze un număr de telefon de contact destinat facilitării comunicării cu utilizatorii.

Ce, cum și unde reclami?

Utilizatorii care au o nemulțumire în legătură cu prestarea serviciilor poștale trebuie să se adreseze în primul rând furnizorului de servicii poștale care a prestat serviciul.

ANCOM poate analiza și sancționa conduita furnizorului de servicii poștale din perspectiva legislației aplicabile domeniului. Astfel de încălcări pot fi semnalate Autorității aici.