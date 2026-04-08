ANOFM a demarat plata creanțelor salariale restante pentru angajații Liberty Galați, Damen Mangalia și Romaero

178157 – 08042026 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) informează că a demarat procesul de plată a creanțelor salariale restante pentru angajații societăților Liberty Galați S.A., Damen Shipyards Mangalia S.A. și Romaero S.A. București.

De aceste plăți beneficiază 2.946 de salariați ai Liberty Galați S.A., pentru care a fost alocată suma de 57.057.902 lei, 1.031 de salariați ai Damen Shipyards Mangalia S.A., pentru care s-a plătit suma de 21.065.133 lei, precum și 710 salariați ai Romaero S.A. București, pentru care a fost achitată suma de 4.010.172 lei.

Transferurile aferente salariilor restante au început în cursul zilei de 7 aprilie 2026, urmând ca sumele să ajungă în conturile bancare ale celor 4.687 de beneficiari înainte de Sărbătorile Pascale.

Plățile sunt efectuate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, în baza documentației puse la dispoziție de angajatori și verificate conform cadrului legal aplicabil.

De asemenea, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) informează că plățile indemnizațiilor de șomaj și ale primelor acordate în baza Legii nr. 76/2002 au fost devansate, în contextul Sărbătorilor Pascale.