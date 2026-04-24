ANPC, amendă de 30.000 de lei pentru mesaje anti-cezariană din București

178279– 24042026 – În urma scandalului legat de panourile cu mesaje anti-cezariană din Bucureşti, ANPC a identificat toate entităţile implicate în conceperea, finanţarea şi difuzarea acestor mesaje.

Reprezentanţii entităţii vizate au fost invitaţi pentru clarificări, însă nu au dat curs solicitării şi nici nu au transmis informaţiile solicitate. În consecinţă, ANPC a dat o amendă de 30.000 de lei şi a dispus încetarea practicii comerciale incorecte.

Scandalul panourilor publicitare cu mesaje anti-cezariană, criticate de medici ca fiind lipsite de fundament ştiinţific, a izbucnit acum câteva zile.