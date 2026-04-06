Apare bonul fiscal digital

178136 – 06042026 – Ministerul Finanţelor propune noi măsuri pentru modernizarea sistemului aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea creşterii transparenţei, digitalizării şi reducerii sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri.

”Prin acest proiect, transformăm bonul fiscal dintr-un simplu document tipărit într-un instrument digital, inteligent, care oferă transparenţă, siguranţă şi acces rapid la informaţii. Introducerea codului QR şi a identificatorilor unici şi transmiterea datelor către ANAF nu sunt doar măsuri tehnice, sunt paşi esenţiali către un sistem fiscal mai corect şi mai eficient”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Până la 1 noiembrie 2026, operatorii economici trebuie să își adapteze sistemele, astfel încât să transmită noile date către ANAF.

Principalele schimbări propuse

Bon fiscal nu va mai fi doar o dovadă tipărită a unei tranzacţii, ci va include elemente suplimentare precum codul QR, data şi ora emiterii sau un număr unic de identificare. Mai mult, la cererea clientului, bonul va putea conţine şi codul de identificare fiscală al beneficiarului;

Noile reguli urmăresc integrarea completă a aparatelor de marcat în ecosistemul digital fiscal, prin actualizarea structurii fişierelor XML transmise către ANAF, corelarea cu sistemele naţionale de monitorizare fiscală;

Bonul fiscal nu va mai fi obligatoriu în format tipărit pentru plăţile cu cardul, acesta va putea fi generat electronic şi oferit la cererea clientului;

Adaptarea legislaţiei la noua clasificare CAEN Rev. 3, pentru a reflecta realitatea economică actuală;

Reducerea termenelor de păstrare pentru registrul special, rapoartele fiscale Z şi memoria fiscală, de la 10 ani la 5 ani.

În luna februarie, Ministerul Finanțelor a anunțat că bonurile fiscale vor fi puse pe blockchain, pentru ca ANAF să poată verifica datele direct într-un registru digital validat criptografic.