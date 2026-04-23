Aproximativ 80.000 de țigarete şi 20 kg de tutun, descoperite în bagajele a doi pasageri la Aeroportul Otopeni

178274 – 23042026 – Autoritățile de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București, împreună cu lucrătorii vamali, au descoperit în bagajele de cală a doi cetăţeni străini aproximativ 80.000 de ţigarete şi 20 de kilograme de tutun vrac nedeclarate.

În data de 22.04.2026, în jurul orei 08:00, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului Poliţiei de Frontieră Aeroport Henri Coandă, împreună cu lucrătorii vamali, au verificat două persoane de sex masculin, cu cetăţenie egipteană şi americană, în vârstă de 49, respectiv 59 de ani, care veneau din Cairo.

În urma unor controale amănunţite asupra bagajelor de cală, a fost descoperită, ascunsă şi nedeclarată, cantitatea totală de 79.600 de ţigarete (3.980 de pachete), fără timbre de acciză, precum şi aproximativ 20 de kilograme de tutun vrac.

Urmare a celor constatate, întreaga cantitate de bunuri a fost reținută de autoritatea vamală, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006.