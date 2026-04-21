Arme cu aer comprimat descoperite în colete la Aeroportul Henri Coandă

178250 – 21042026 – Polițiști de frontieră şi lucrători ai Compartimentului Cargo au descoperit, în urma unor controale efectuate în magazia de curierat asupra coletelor sosite pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, două arme cu aer comprimat şi un suport de prindere accesorii.

În data de 20.04.2026, poliţişti de frontieră și lucrători din cadrul Compartimentului Cargo al Aeroportului Internaţional Henri Coandă au efectuat, în magazia de curierat, mai multe controale asupra unor colete. Astfel, au selectat pentru control un colet sosit în România din Ţările de Jos, având ca expeditor o persoană juridică din Ţările de Jos, iar ca destinatar o persoană fizică din România-Ploieşti.

În urma efectuării controlului fizic asupra coletului, în interiorul acestuia au fost identificate două arme cu aer comprimat şi un suport de prindere accesorii.

Întrucât există suspiciuni cu privire la faptul că bunurile identificate ar putea face parte din categoria armelor neletale supuse autorizării şi nu erau însoţite de documente de provenienţă, coletul a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor şi a stabilirii situaţiei de fapt.

Poliţiştii de frontieră au întocmit lucrare penală pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, faptă prevăzută de art. 342, alin. 1 din Codul penal.