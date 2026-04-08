Armistițiu de două săptămâni USA-Iran / Scade prețul petrolului?

178155 – 08042026 – Iranul spune că discuțiile cu SUA vor începe vineri la Islamabad (Pakistan). Teheranul spune că negocierile se vor baza pe propunerea sa în 10 puncte, care solicită controlul asupra strâmtorii Ormuz și ridicarea tuturor sancțiunilor.

Iranul a fost de acord o încetare a focului de două săptămâni cu Statele Unite, Consiliul Național de Securitate afirmând că discuțiile cu Washingtonul vor începe vineri în capitala pakistaneză, Islamabad, pe baza propunerii în 10 puncte a Teheranului.

Declarația de miercuri a venit după ce președintele american Donald Trump a amânat încă o dată atacul total asupra Iranului, despre care s-a tot vorbit în ultimele zile, propunând un armistițiu de două săptămâni.

Armistițiul depinde însă de acceptarea din partea Iranului cu deschiderea completă, imediată și sigură a strâmtorii Ormuz, calea navigabilă îngustă care leagă Golful de Marea Arabiei și prin care trece o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.

Blocada parțială de către Iran a strâmtorii – impusă în urma atacurilor SUA și Israelului din 28 februarie – a perturbat comerțul global, crescând prețul petrolului și provocând penurie de combustibil în multe zone ale lumii.

Trump a spus pe Truth Social că SUA și-au îndeplinit și depășit deja toate obiectivele sale militare, fiind însă departe de ”un acord definitiv privind PACEA pe termen lung cu Iran”.

El a spus că SUA au primit o propunere în 10 puncte din Iran, pe care o consideră un punct de plecare pentru negocieri.

Ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, vorbind în numele Consiliului Național de Securitate al Iranului, a confirmat acordul Teheranului.

“Dacă atacurile împotriva Iranului sunt oprite, forțele noastre armate își vor înceta operațiunile defensive”, a spus el într-o postare pe X.

Araghchi a spus că trecerea în siguranță prin strâmtoarea Ormuz va fi posibilă în coordonare cu forțele armate ale Iranului și că decizia a fost luată în lumina acceptării de către Trump a cadrului general al propunerii în 10 puncte a Iranului ca bază pentru negocieri.

La rândul său, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat că părțile în conflict au convenit asupra unei încetări imediate a focului, inclusiv în Liban și în alte părți.

Mișcarea este “EFECTIVE IMEDIAT”, a scris el pe X.

Sharif a mulțumit SUA și Iranului și a adresat o invitație delegațiilor lor la Islamabad vineri, 10 aprilie 2026, pentru a negocia în continuare un acord concludent pentru soluționarea tuturor disputelor.

Potrivit Consiliului Național de Securitate al Iranului, propunerea sa în 10 puncte solicită dominația iraniană și supravegherea strâmtorii Ormuz, despre care a spus că îi va acorda o poziție economică și geopolitică unică.

Propunerea solicită, de asemenea, retragerea tuturor “forțelor de luptă americane din bazele din Orientul Mijlociu și oprirea operațiunilor militare împotriva grupărilor armate aliate din regiune. Continuă să ceară “despăgubiri complete pentru daunele de război, precum și ridicarea tuturor sancțiunilor de către SUA, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Propunerea solicită, de asemenea, eliberarea activelor iraniene înghețate în străinătate și ratificarea oricărui acord final într-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU.

Consiliul a spus că, deși Teheranul a fost de acord cu discuții, o face cu reținere.

Acesta a spus că Iranul va aloca două săptămâni pentru aceste negocieri și că perioada de timp “poate fi prelungită prin acordul părților”.

Consiliul a adăugat că Iranul a fost pregătit să răspundă cu “toată forța” de îndată ce “este făcută cea mai mică greșeală a inamicului.