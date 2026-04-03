ASF încearcă modernizarea pieței de capital

178121 – 03042026 – Guvernul României a aprobat proiectul de lege pentru modificarea și completarea legislației privind organismele de plasament colectiv și administratorii acestora („Proiectul Ecosistem”).

Actul normativ, elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în urma consultării cu reprezentanții industriei, are ca obiectiv modernizarea și eficientizarea funcționării pieței de capital din România, precum și facilitarea accesului investitorilor la produse financiare diversificate.

Principalele elemente ale proiectului:

Facilitarea accesului investitorilor și eficientizarea distribuției – Se introduce posibilitatea distribuirii titlurilor de participare prin intermediul contului global, mecanism care permite intermediarilor autorizați să gestioneze relația cu investitorii în mod agregat, contribuind la reducerea costurilor operaționale și la extinderea accesului la produse de investiții.

Extinderea bazei de investitori – Se introduce categoria investitorilor semi-profesionali, oferind posibilitatea participării la fonduri destinate investitorilor profesionali, în condiții adecvate de informare și asumare a riscurilor.

Simplificarea procedurilor administrative – Pentru anumite categorii de fonduri destinate investitorilor profesionali, se instituie o procedură de înregistrare, în locul celei de autorizare, reducând durata și complexitatea proceselor administrative.

Adaptarea cadrului investițional la evoluțiile pieței – Proiectul permite diversificarea activelor în care pot investi fondurile, inclusiv în anumite tipuri de active digitale, cu respectarea cadrului european aplicabil (MiCA).

Îmbunătățirea cadrului de reglementare și supraveghere – Sunt introduse măsuri de clarificare și corelare a regimului aplicabil, inclusiv în materia sancțiunilor, în vederea asigurării unui cadru coerent și predictibil pentru participanții la piață.

Alinierea la legislația europeană – Proiectul transpune prevederi ale Directivei (UE) 2024/2994 privind tratamentul riscului de contraparte pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate compensate central.