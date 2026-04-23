Au aflat și parlamentarii cât de lejer își dau românii datele personale pe internet

178269 – 23042026 – Mircea Fechet denunță platformele online fals-naționaliste care direcționează utilizatorii către site-uri unde accesul la conținut este condiționat de acceptarea prelucrării datelor personale de către un număr foarte mare de entități terțe, unele din afara Uniunii Europene, generând riscuri majore pentru protecția datelor și siguranța digitală a românilor.

Deputatul liberal Mircea Fechet a transmis, din Parlamentul României, un semnal de alarmă referitor la practicile înșelătoare din mediul online prin care, sub culorile drapelului național, românii își cedează datele personale unor companii străine, inclusiv din Rusia și China, interzise sau strict monitorizate de statele europene. Fechet a dat ca exemplu accesarea unui site promovat prin conținut cu tentă naționalistă, care presupune acceptarea procesării datelor de către 210 companii care colectează, procesează și vând informații sensibile despre comportamentul digital și preferințele românilor.

Deputatul avertizează că mecanismele de colectare a datelor sunt construite astfel încât utilizatorii să fie împinși către acordarea consimțământului fără o înțelegere reală a implicațiilor acestei decizii. În context, Fechet solicită CNA să monitorizeze inclusiv conținutul online care folosește identitatea națională ca instrument de captare a traficului, iar ANCOM – să eticheteze vizibil site-urile unde datele sunt procesate simultan de mai multe companii și să impună standarde prin care să limiteze practicile care induc în eroare utilizatorul.

Deputatul a subliniat că actualele mecanisme de consimțământ pentru vizualizarea unor publicații online sunt formulate într-un mod care descurajează alegerea informată și încurajează acceptarea rapidă. Lipsa regulilor mai stricte și a unei informări adecvate favorizează extinderea practicilor înșelătoare.