AUR face ”preselecție” pentru guvernarea 2028

178247 – 21042026 – Odată cu intrarea în ”turbulențele” politice, AUR insistă cu organizarea alegerilor anticipate și vine cu o ofertă pentru cele două mari partide – PSD și PNL. Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele partidului, spune că partidul care va susține un asemenea demers va fi la putere alături de AUR în viitoarea guvernare. Dacă nu vor fi organizate alegeri anticipate, Dungaciu este de părere că în 2028 formațiunea pe care o reprezintă va ajunge la 50-60% din opțiunile electoratului și nu va mai avea nevoie nici de PSD, nici de PNL pentru a guverna.

