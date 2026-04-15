Autoritățile încearcă să țină medicii de sănătate publică în țară

178193– 15042026 – 70% dintre medicii rezidenți de sănătate publică vor să plece din țară sau iau în calcul această variantă, arată un studiu legat de traseul în carieră al acestora de la rezidențiat la angajare. Cercetarea indică probleme structurale majore, precum lipsa locurilor de muncă, incertitudinea pozițiilor din sănătatea publică pentru profesioniști, birocraţia și influența politică în procesul decizional.

În țară sunt aproximativ 200 de specialiști în domeniu, cărora li se adaugă cei care se formează acum.

Acești medici pot să lucreze în direcțiile de sănătate publică, în spitale sau la autoritățile locale, iar profesia va fi amplu promovată în cadrul unor dezbateri, spune Florin Buicu, șeful disciplinei de sănătate publică și management din cadrul Universității de Medicină din Târgu Mureș.

”Ne dorim ca la nivelul fiecărei euroregiuni să facem o prezentare la care să fie invitați toți angajatorii din spitalele publice. De ce? Pentru că aceste spitale, în statele de funcții pe care le organizează, să includă această specialitate cu oameni bine pregătiți care să își desfășoară activitatea, începând de la compartimentele de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, la departamentele de managementul calității din spitale, continuând cu coordonarea programelor de sănătate la nivelul spitalelor. Ne dorim ca această specialitate să își găsească locul la nivelul spitalelor sau al autorităților locale care au în coordonare unul sau mai multe spitale”, spune Florin Buicu.

Autoritățile iau măsuri pentru a opri rezidenților și pregătesc un act normativ prin care aceștia să fie incluși obligatoriu în linia de gardă. – sursă: RRA