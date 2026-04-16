Avertismente și amenzi pentru proprietarii care nu au grijă de curți

178205 – 16042026 – Fațadele neîngrijite și gardurile degradate au intrat în vizorul autorităților din mai multe orașe din România, după ce primăriile au început controale ample privind starea imobilelor. Proprietarii de case sunt obligați să respecte reguli clare de întreținere, iar nerespectarea acestora poate aduce sancțiuni consistente.

Potrivit legislației în vigoare, românii care locuiesc la curte riscă amenzi de până la 5.000 de lei dacă nu își întrețin locuințele, fațadele sau gardurile. Măsurile sunt aplicate în baza Legea nr. 422/2001, care prevede obligația proprietarilor de a păstra imobilele într-o stare corespunzătoare.

Autoritățile locale urmăresc în special zonele centrale și cartierele istorice, unde aspectul clădirilor are un impact direct asupra imaginii orașului. În multe cazuri, proprietarii primesc mai întâi avertismente și termene clare pentru remedierea problemelor, însă dacă nu se conformează, sancțiunile pot fi aplicate în mod repetat.

În situații mai grave, impozitul pe clădire poate fi majorat cu până la 500% pentru imobilele considerate neîngrijite, până când acestea sunt aduse la un nivel acceptabil din punct de vedere estetic și structural.

Reguli mai stricte în zonele istorice

În perimetrele istorice, regulile sunt și mai severe. Orice degradare vizibilă a clădirilor poate afecta statutul zonei și poate atrage sancțiuni suplimentare.

Autoritățile încearcă astfel să prevină deteriorarea patrimoniului construit și să mențină un standard minim de întreținere pentru toate proprietățile.

Garajele, sub lupa autorităților

Controalele nu vizează doar aspectul exterior al locuințelor, ci și construcțiile auxiliare, precum garajele. Mulți proprietari consideră că pot ridica astfel de construcții fără autorizație, însă legislația spune altceva.

În majoritatea cazurilor, garajele sunt încadrate drept construcții permanente și intră sub incidența Legii 50/1991.

Astfel, este necesară autorizația de construire dacă garajul este realizat din materiale precum beton, cărămidă sau BCA, are fundație sau este fixat definitiv pe teren. Nu contează dacă este lipit de casă sau amplasat separat, ci caracterul său permanent.

Ce documente sunt necesare

Pentru a construi legal un garaj, proprietarii trebuie să obțină mai multe documente, printre care certificatul de urbanism, proiectul tehnic realizat de un specialist și autorizația de construire emisă de primărie.

În lipsa acestor documente, construcția este considerată ilegală și poate atrage sancțiuni, inclusiv obligarea la demolare sau amenzi suplimentare.