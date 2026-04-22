Bani europeni pentru inovare în domeniul IA în domeniul sănătății și al siguranței online

178257 – 22042026 – Șapte cereri de propuneri din cadrul programului Europa digitală, în valoare de 63,2 milioane de euro, deschise astăzi pentru a sprijini inteligența artificială (IA) în domeniul sănătății, al sănătății digitale, al competențelor digitale și al siguranței online. O parte din finanțare va consolida, de asemenea, adoptarea și implementarea tehnologiilor digitale transformatoare în întreaga Europă.

Din suma totală, 9 milioane de euro vor fi puse la dispoziție pentru screeningul imaginilor bazat pe IA în centrele medicale, un domeniu cu un potențial enorm de îmbunătățire a prevenirii, a depistării timpurii și a diagnosticării cancerului și a bolilor cardiovasculare.

O altă cerere de propuneri, în valoare de 24 de milioane de euro, va sprijini serviciile și sistemele digitale de sănătate în cadrul spațiului european al datelor privind sănătatea, deblocând beneficiile asistenței medicale pentru cetățeni. Pentru a promova în continuare bunăstarea digitală și protecția copiilor în întreaga UE, cererea de propuneri va sprijini acoperirea geografică cuprinzătoare a Rețelei de centre pentru un internet mai sigur.

O cerere de propuneri în valoare de 12,5 milioane de euro va finanța cursuri de formare pentru competențe digitale avansate în întreaga Uniune, sprijinind dezvoltarea competențelor de care are nevoie economia modernă a Europei.

Pentru a sprijini obiectivul Comisiei de a reduce sarcinile de reglementare pentru întreprinderi, o cerere de propuneri în valoare de 8,5 milioane de euro va finanța soluții digitale inovatoare pentru a facilita respectarea normelor UE. În plus, o cerere de propuneri în valoare de 6 milioane de euro va stimula cercetarea privind integritatea informațiilor online în întreaga UE, o altă cerere de propuneri în valoare de 1 milion de euro va înființa o platformă de sprijin pentru EDIC, iar o cerere de propuneri în valoare de 1,8 milioane euro va sprijini activitățile de diseminare și exploatare pentru programul Europa digitală.

Cererile de propuneri se încheie la 1 octombrie 2026.