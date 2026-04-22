Birocrația taie cheful tinerilor să-și facă firme cu bani europeni

178255 – 22042026 – Analiza datelor actualizate privind stadiul programului StartUp Nation 2024 evidențiază un nivel redus de ocupare a locurilor disponibile, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la eficiența mecanismului actual de implementare.

Potrivit datelor centralizate, pentru Pilonul I al programului sunt disponibile peste 31.000 de locuri, însă numărul persoanelor înscrise este semnificativ mai mic, rezultând un număr de aproximativ 11.800 de locuri neocupate. În același timp, trebuie să ținem cont și de faptul că din numărul total de persoane înscrise, o parte sunt declarate neeligibile (estimare de 20%), mărind astfel numărul locurilor neocupate la aproximativ 15.000-16.000.

Situația este și mai accentuată în cazul unor grupuri țintă specifice, unde gradul de participare este mult sub așteptări, ceea ce indică necesitatea unei adaptări a instrumentelor de sprijin la realitățile din teren.

Până în acest moment, pentru Pilonul I au fost înregistrate aproximativ 3.000 de cereri de finanțare, numărul maxim de startup-uri care pot fi sprijinite fiind de 5.250.

Ritmul lent de implementare, programul fiind lansat în anul 2024 fără finalizarea etapelor esențiale până în prezent (formare, depunere cereri de finanțare, selecția câștigătorilor și semnarea contractelor de finanțare), generează riscuri suplimentare, inclusiv dezangajarea fondurilor europene și scăderea interesului din partea potențialilor beneficiari.

În acest context, IMM România propune o recalibrare strategică a programului dedicat tinerilor antreprenori, prin:

lansarea în regim de urgență a unui nou apel de proiecte destinat tinerilor antreprenori, utilizând fondurile rămase disponibile în cadrul PEO 2021-2027 ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor prin programul StartUp Nation 2024;

implementarea programului prin intermediul administratorilor de grant, pentru creșterea eficienței și a calității procesului de selecție;

utilizarea unui model integrat de sprijin, care să includă formare antreprenorială, mentorat, finanțare și monitorizare în timpul implementării și post-implementare;

simplificarea procedurilor și adaptarea criteriilor de eligibilitate și de selecție la nevoile reale ale mediului antreprenorial.