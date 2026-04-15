BNR bate la ușă

178188 – 15042026 – Banca Națională a României se alătură, pentru prima dată, băncilor centrale naționale din statele membre ale Uniunii Europene și realizează în acest an o cercetare statistică în rândul gospodăriilor populației în colaborare cu Institutul Național de Statistică. Cercetarea se derulează începând din anul 2010, o dată la trei ani, sub coordonarea Băncii Centrale Europene. Scopul acestui demers este de a obține date referitoare la situația financiară, veniturile și consumul gospodăriilor.

Înțelegerea cât mai bună a comportamentului financiar, respectiv a consumului, veniturilor, economisirii și a nivelului de îndatorare, este importantă pentru fundamentarea deciziilor de politică monetară și identificarea riscurilor la adresa stabilității financiare.

Colectarea datelor de la gospodării începe în luna aprilie 2026.

Datele colectate vor fi utilizate exclusiv în scopuri statistice, fiind tratate în regim de confidențialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cercetarea urmărește: localizarea gospodăriei (urban – centru/periferie, rural sau zonă izolată) și ratingul gospodăriei, estimat de operatori, pe baza locuinței, terenului, accesului și utilităților, clasificat în: lux, de mijloc, modest, venituri foarte scăzute. Vor fi colectate și paradate (date despre contextul interviului), cum ar fi: încrederea respondentului, corectitudinea răspunsurilor sau prezența altor persoane. Vor fi intervievate 12.000 de gospodării reprezentative, cu o rezervă de 6.200, selectate de INS. Interviurile durează 45–90 minute, în funcție de profilul gospodăriei.

Chestionarul, care durează între 45 și 90 de minute, acoperă nouă domenii importante:

componența gospodăriei

proprietăți și bunuri deținute

credite și datorii

activități economice și investiții

locuri de muncă

pensii și asigurări

venituri

moșteniri și donații

cheltuieli și economii.

Implementarea în teren a cercetării statistice se va face cu sprijinul reprezentanților Institutului Român pentru Evaluare și Strategie (IRES). Operatorii de interviu ai acestei societăți vor merge la gospodăriile din eșantion și vor oferi sprijin pentru înțelegerea întrebărilor din chestionarul elaborat de Banca Națională a României și pentru completarea acestuia.