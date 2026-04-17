BNR lansează cel de-al cincilea număr al revistei de educație financiară

178214 – 17042026 – Banca Națională a României lansează, în contextul Zilei Educației Financiare (11 aprilie), cel de-al cincilea număr al Revistei de Educație Financiară, cu tema Importanța economisirii în viața economică și socială.

Subiectul ales nu este întâmplător, ci dorește să sublinieze, într-un context economic și geopolitic marcat de incertitudini și provocări, tocmai importanța stabilității financiare și a echilibrului, fie că vorbim despre finanțele personale sau cele publice.

Invitații acestui număr al Revistei – reprezentați ai autorităților publice, ai mediului academic, economic și bancar – oferă publicului interesat o serie de opinii și perspective privind importanța esențială a economisirii în societatea actuală.

În mesajul de deschidere, Cosmin Marinescu, Viceguvernator al Băncii Naționale a României, arată că „economisirea cultivă valori morale și comportamente economice, precum răbdare, precauție, chibzuință, disciplină”, insistând asupra ideii că economisirea merită reabilitată, în pofida dominanței consumului din zilele noastre: „Economisirea și valorile responsabilității economice trebuie reabilitate, astfel încât să ghideze politicile publice către sustenabilitate financiară. Altminteri, se deschide insidios capcana populismului economic, iar politicile publice recurg doar la soluții facile, bazate pe consum și deficite bugetare, în detrimentul investițiilor și al echilibrelor macroeconomice.”

Prin urmare, „educația financiară trebuie să reprezinte un obiectiv strategic pentru o societate civilizată, atât în ceea ce privește cultivarea comportamentelor adecvate de economisire și investire, cât și în promovarea unor politici publice sănătoase.”

Prof. univ. dr. Sorin Costreie, Consilier Prezidențial pentru educație și cercetare subliniază faptul că tendințele consumeriste contemporane pot genera comportamente și atitudini care subminează capacitatea de a economisi și amplifică vulnerabilitatea în fața riscurilor financiare. „A economisi nu înseamnă a refuza prezentul, a nu te bucura de el aici și acum, ci a proiecta bucuria prezentului în viitor. Economisirea creează siguranță într-o lume instabilă. Crizele economice, pierderea unui loc de muncă, problemele de sănătate sau evenimentele neprevăzute nu mai sunt excepții, ci par constante ale existenței moderne. Economiile funcționează ca un mecanism de amortizare: în caz de accident, ele reduc șocul și permit traversarea momentelor dificile fără consecințe financiare grave”.

În viziunea prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de Studii Economice din București, “contextul economic actual, marcat de provocări care derivă dintr-o succesiune de evenimente, precum pandemia, criza energetică, conflictul militar Rusia – Ucraina, se caracterizează prin incertitudine, tranziții tehnologice, presiuni demografice și climatice“. Așadar, procesul economisirii este “deopotrivă comportament individual și mecanism colectiv de susținere a bunăstării societății, căpătând importanță strategică din perspectiva stabilității economice la nivel individual și colectiv”.

Cristina Chiriac, Președintele Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin atrage atenția asupra faptului că “într-o lume dominată de urgență, viteză și recompensă imediată, economisirea pare, la prima vedere, un reflex al prudenței sau un exercițiu de disciplină personală”, dar și că aceasta are o componentă puternică de educație, însemnând “a câștiga spațiul necesar pentru a lua decizii deliberate, nu impulsive; pentru a planifica, nu doar a reacționa, în acest context economisirea devenind “un mecanism de libertate decizională“.

Ca reprezentant al industriei financiar-bancare, Gabriela Folcuț, Director executiv al Asociației Române a Băncilor transmite că “economisirea generează creșterea siguranței financiare, protecție împotriva îndatorării excesive, asigură realizarea obiectivelor personale, independență la vârsta pensionării și reziliență în fața crizelor. Numai prin economisire și investiții se creează cercul virtuos al prosperității, în lipsa acesteia, singurul aspect predictibil fiind impredictibilitatea”.

Revista de Educație Financiară a BNR este un proiect editorial parte a Strategiei Băncii Naționale a României în domeniul educației financiare 2025-2030 și este publicat pe website-ul oficial al băncii centrale.