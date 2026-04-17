București FM împlinește 36 de ani: „Nu numărăm anii — ni-i asumăm”

178222 – 17042026 – Trei decenii și jumătate înseamnă mii de dimineți în trafic, sute de știri care au contat, proiecte comunitare, conversații oneste și povești urbane trăite împreună cu ascultătorii. De la Antena Bucureștilor la Radio București și, din 2007, la București FM, postul și-a schimbat numele și formatul, dar nu și angajamentul față de comunitatea pe care o deservește.

Într-o perioadă în care informația circulă mai repede ca niciodată, iar zgomotul mediatic a devenit greu de filtrat, București FM alege în continuare să pună întrebări bune, să nu denatureze și să trateze fiecare ascultător cu respectul pe care îl merită. O misiune care, la 36 de ani, pare mai necesară ca oricând pentru singurul post de radio dedicat exclusiv Capitalei.

București FM face parte din Societatea Română de Radiodifuziune și din rețeaua Radio România Regional, ceea ce îi conferă atât o misiune clară — să informeze corect, să educe și să promoveze valorile comunității — cât și libertatea de a aborda subiecte care contează, dincolo de logica ratingului imediat.

Postul poate fi ascultat la 98.3 FM, dar și online, pe bucurestifm.ro, precum și pe platformele digitale și de podcast — pentru că, așa cum spunea Flavia Voinea, managerul postului, „radioul a evoluat de la «se aude» la «se aude, se vede, se distribuie»”.

La aniversarea a 36 de ani, București FM transmite un mesaj de mulțumire întregii echipe — jurnaliști, realizatori, tehnicieni și oameni din culise — și, deopotrivă, ascultătorilor care au ales să păstreze postul public de radio al Capitalei în viețile lor.