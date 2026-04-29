Campanie ANCOM privind protecția minorilor în mediul online

178318 – 29042026 – ANCOM a lansat la Timișoara campania națională de informare și educare din 2026 dedicată implementării Regulamentului privind serviciile digitale (DSA).

Pe parcursul a două zile, reprezentanți ai ANCOM, ai Comisiei Europene și ai organizației Salvați Copiii România au discutat cu peste 400 de elevi, studenți, profesori, cercetători și părinți despre modul în care DSA schimbă relația dintre utilizatori, platformele online și instituții, dar și despre modul în care facilitează accesul cercetătorilor la date.

Discuțiile au vizat, în principal, măsurile de protecție a minorilor în mediul online, mecanismele de raportare a conținutului online ilegal și accesul cercetătorilor la datele platformelor online foarte mari.

Regulamentul privind serviciile digitale – protecția minorilor în mediul online

În cadrul întâlnirii dedicate elevilor, părinților, cadrelor didactice și reprezentanților sistemului educațional, discuțiile au vizat obligațiile platformelor online în ceea ce privește siguranța minorilor, principalele recomandări din Orientările Comisiei Europene privind protecția minorilor, înțelegerea practică de către elevii care utilizează platformele online a mecanismelor oferite de prevederile Regulamentului DSA în adresarea anumitor tipuri de conținut, riscurilor în mediul online (dezinformare, cyberbullying, deepfake, expunerea la conținut dăunător), dar și rolul părinților, cadrelor didactice, autorităților și al societății civile în consolidarea unui mediu online sigur pentru copii.

Studiul organizației Salvați Copiii România, prezentat și în cadrul acestor întâlniri, conturează o radiografie alarmantă a vulnerabilității tinerilor în mediul virtual, într-o realitate în care aproape 80% dintre copii navighează pe internet fără nicio restricție de acces, iar lipsa controlului parental devine tot mai accentuată pe măsură ce aceștia înaintează în vârstă.

Barometrul siguranței online în România

În cadrul campaniei a fost lansat Barometrul siguranței online în România, un instrument de evaluare a gradului de conștientizare a utilizatorilor privind drepturile online, a nivelului de utilizare a mecanismelor de raportare a conținutului ilegal și a percepției utilizatorilor asupra siguranței minorilor în mediul online.

Următoarele întâlniri vor avea loc la Cluj-Napoca, București și Iași.