Chiar investește vine Banca Mondială în energia nucleară din România?

Președintele Nicușor Dan a declarat că România e prima țară în care Banca Mondială vrea să investească în nuclear.

Președintele Nicușor Dan anunță că a primit promisiuni din partea Băncii Mondiale de a investi în producerea de energie nucleară în țara noastră.

Aflat la Dubrovnik, în Croația, la Forumul de afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, șeful statului a precizat că va fi un parteneriat economico-financiar pe dezvoltarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.

Forumul de afaceri al Inițiativei celor Trei Mări (Marea Neagră, Marea Adriatică și Marea Baltică) reprezintă o mare oportunitate de a conecta economiile noastre, spunea președintele Nicușor Dan la Dubrovnik.

Acesta menționa că va exista un parteneriat economico-financiar cu Banca Mondială pentru investiții în domeniul nuclear.

”Reabilitarea reactorului 1, aici lucrurile sunt în linie dreaptă, și construirea reactorelor 3 și 4 de la Cernavodă. Și aici, din partea noastră, totala disponibilitate, din partea americană o intenție de finanțare, ei sunt de aici, și Banca Mondială. România e prima țară în care Banca Mondială vrea să investească în nuclear. Va fi un parteneriat economico-financiar pe dezvoltarea reactorelor 3 și 4”, a spus Nicuşor Dan.

Pe de altă parte, președintele arăta că este dorită o prezență americană în România în domeniul energiei, iar o astfel de investiție de mare anvergură în regiune este în discuție, dar ea ar fi posibilă dacă există suficienți cumpărători.